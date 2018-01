Airlineratings.com: Razglasili 20 najvarnejših letalskih družb na svetu Politikis Portal airlineratings.com je razglasil 20 najvarnejših letalskih družb za leto 2018. Med njimi so tudi British Airways, Emirates, Etihad Airways, Finnair, KLM, Lufthansa in Qantas, so zapisali v sporočilu za javnost. Pod drobnogled so sicer vzeli 409 letalskih prevoznikov. Prevoznikov v dvajseterici pri portalu niso razvrščali od najboljšega do najslabšega. Tako so se med top […]

