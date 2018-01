20 najvarnejših letalskih družb na svetu Svet kapitala Portal airlineratings.com je razglasil 20 najvarnejših letalskih družb za leto 2018. Med njimi so tudi British Airways, Emirates, Etihad Airways, Finnair, KLM, Lufthansa in Qantas, so zapisali v sporočilu za javnost. Pod drobnogled so sicer vzeli 409 letalskih prevoznikov.

