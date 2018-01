Ljubljana - Iz košarkarskega prvaka Petrola Olimpije so sporočili, da so z današnjim dnem sporazumno razdrli sodelovanje z dosedanjim trenerjem Gašperjem Okornom, na njegovega naslednika pa ni bilo treba čakati dolgo - to je postal Zoran Martič, ki je svojčas že vodil klubski podmladek (med letoma 1993 in 1997), v članskem moštvu pa je bil v obdobju 2008-2010 pomočnik trenerja. Na klopi zmajev b