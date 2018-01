Koledovanje 2017: človekoljubne pobude, ki širijo pozitivna sporočila miru, sodelovanja in solidarno Dnevnik Koledovanje poteka od praznika sv. Štefana, 26. decembra, do praznika svetih treh kraljev, 6. januarja. Letos je potekalo v okoli 350 slovenskih župnijah, udeležilo pa se ga je skupno več kot 6200 kolednikov. Obiskali so tudi Vlado

Oglasi