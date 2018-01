Topničarji na Stamford Bridgeu mrežo ohranili nedotaknjeno RTV Slovenija Nogometaši Chelseaja in Arsenala so se na prvi tekmi angleškega ligaškega pokala na Stamford Bridgeu v Londonu razšli brez zmagovalca (0:0). Z razpletom so bolj zadovoljni topničarji.

