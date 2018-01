Jan Muršak se je vrnil. In to na kakšen način! #video Sportal Slovenska hokejska reprezentanca bo čez dober mesec, 14. februarja, odigrala prvo tekmo olimpijskih iger. Njen nasprotnik bo izbrana vrsta ZDA, ki je že razkrila olimpijske karte. Slovenski selektor Kari Savolainen še končuje olimpijski seznam in upa, da v zadnjih tednih ne bo poškodb, mi pa smo preverili, kako gre risom, ki so sodelovali na zadnjih dveh akcijah – majskem svetovnem prvenstvu in ed...

