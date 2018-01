Ljubljana - Skupina Gorenje je v letu 2017 dosegla zastavljen cilj prihodkov, ki po ocenah znašajo 1,307 milijarde evrov in so skoraj 4 odstotke višji kot leto prej. Najbolj so k rasti pripomogli višji prihodki od prodaje v Rusiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Bližnjem in Daljnem Vzhodu ter trgih Amerike, Azije in Avstralije, so sporočili z velenjske družbe. Dobiček iz poslovanja je znašal 21,7 mil