Kukovice in Apata ne bo v novi upravi Gorenja SiOL.net Nadzorni svet Gorenja se je v četrtek seznanil z odločitvijo predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca, da v upravo za prihodnji mandat ne bo več predlagal dosedanjih članov Branka Apata in Petra Kukovice. Nadzorniki so predlog Bobinca potrdili, sestava nove uprave Gorenja pa bo znana najpozneje 19. julija, ko se izteče mandat članov sedanje uprave.

