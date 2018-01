Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali SŽ Olimpijo s 7:2 (0:1, 6:1, 1:0). Današnji slovenski derbi je bil šesti in zadnji v rednem delu regionalnega tekmovanja, Jeseničani so niz slovenskih obračunov končali s petim uspehom, izgubili so le enkrat.



