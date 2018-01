Železarji ugasnili ogenj zmajev in njihovega trenerja Delo Jesenice – Blizu 4000 gledalcev je potrdilo, da hokej ohranja prepoznavnost v Zgornjesavski dolini, z novo visoko zmago v slovenskem derbiju so jeseniški igralci polepšali konec tedna armadi privržencev. Olimpija pa se je zašla v krizo proti velikim rivalom, zato je plačal davek z odhodom s klopi trener Andrej Brodnik. Zeleno-beli so ostali praznih rok tudi sinoči v Salzburgu. Resda so se zmaji

Sorodno

























Oglasi