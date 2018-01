Chicago prekinil zmagovalni niz Miamija, Dragić znova izvrsten Dnevnik Košarkarji Miami Heat so po sedmih zaporednih zmagah v ligi NBA prvič izgubili. S 119:111 so jih premagali igralci Chicago Bulls. Slovenski zvezdnik v dresu Miamija Goran Dragić je bil z 22 točkami prvi strelec svoje ekipe, do dvojnega dvojčka mu...

Sorodno



















Oglasi