Kim Kardashian in Kanye West povila še tretjega otroka, tokrat s pomočjo nadomestne matere Politikis Ameriški zvezdniški par Kim Kardashian in Kanye West je v ponedeljek dobil tretjega otroka, ki ga je rodila nadomestna mati, je danes na družbenih omrežjih sporočila Kardashianova. Ameriški pevec in zvezdnica resničnostnih šovov sta postala starša deklice. “S Kanyejem z veseljem sporočava, da je prišla na svet najina zdrava, prekrasna deklica,” je zapisala ameriška zvezdnica, […]

