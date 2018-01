Bizarna teorija zarote: je bila nadomestna mati Kylie?! 24ur.com Pred dnevi so po spletu zakrožile divje govorice, da so nosečo Kylie Jenner odpeljali v porodnišnico. Zdaj pa je Kim Kardashian sporočila, da se je v istem časovnem obdobju rodila njena hčerka, ki jo je dobila s pomočjo nadomestne matere. Mnogi so zato prepričani, da je bila ta nadomestna mati ravno Kylie. Kaj pa, če je vse res?

