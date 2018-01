Slovenke navdušile na Japonskem Sportal Norvežanka Maren Lundby, vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skakalk to zimo, je bila najboljša tudi na prvi tekmi svetovnega pokala v japonskem Zau, kjer je slavila prepričljivo zmago. Uspešne so bile tudi Slovenke, saj so kar tri končale med najboljšo deseterico oziroma štiri med 11, najboljša med njimi je bila Ema Klinec na šestem mestu.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Japonska Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Anton Drobnič

Miro Cerar

Goran Dragić

škof Gregorij Rožman