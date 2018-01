Slovenske skakalke na Japonskem osvojile zgodovinsko drugo mesto Dnevnik Slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Špela Rogelj, Ema Klinec in Nika Križnar so na ekipni tekmi za svetovni pokal v japonskem Zau prvič v zgodovini končale na odru za zmagovalke. Osvojile so drugo mesto, pred Slovenkami so bile le Japonke.

Sorodno



















































































































































































Oglasi Omenjeni Japonska

Norveška

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Anže Kopitar

Peter Prevc

Gašper Vidmar

Milojka Kolar Celarc