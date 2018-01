Bi radi živeli v varni in demokratični državi? Podrobno si preberite alternativni vladni program SDS Politikis Slovenska demokratska stranka je zadnja dva tedna intenzivno predstavljala alternativni vladni program za področje notranjih zadev pod sloganom Zavarovali bomo Slovenijo. Zaradi nekontroliranih migracij se je v zadnjih letih varnostna situacija v Evropi drastično poslabšala. Slovenija, kot del Evrope, si ne more zatiskati oči pred naraščajočo nevarnostjo terorističnih napadov in drugega nasilja, ki je predvsem […]

