Kanalci poskočili na drugo mesto, sledi jim Maribor Sportal Odbojkarji Salonita Anhovo so v 12. krogu 1. DOL za moške v Kanalu premagali Panvito Pomgrad s 3:1 (-19, 20, 14, 15). Kanalci so s tem poskočili na lestvici in zdaj zasedajo drugo mesto. Vse boljši Maribor je z zmago v Novem mestu zdaj tretji, ACH Volley pa se je nove lahke zmage veselil proti GEN-I Volleyju.

