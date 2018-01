Švedi do prepotrebnih točk, Francozi blizu polfinala Sportal Na prvi ponedeljkovi tekmi drugega dela evropskega rokometnega prvenstva v skupini I so rokometaši Francije z 39:30 odpravili Srbe in si na stežaj odprli vrata polfinala. Do pomembne zmage so prišli Švedi, z 29:20 so ugnali Beloruse in vknjižili prepotrebne točke.

