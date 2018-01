Vujović sam poklical novinarja in se opravičil za "vukojebino", ki je razjezila Hrvate Sportal Potem ko je selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović z izjavo, češ, da ne ve, kaj bodo slovenski rokometaši med prostimi dnevi počeli v "vukojebini" – s tem je mislil na kraj Sv. Martin ob Muri, kjer so nastanjeni -, močno razburil hrvaško javnost, se je zdaj pokesal in za izjavo opravičil.

