Predsednik ZDA tudi v Davosu z agendo 'Najprej Amerika'. Protestniki glasni: Trump, dobrodošel v pek 24ur.com Okoli 3000 gospodarstvenikov, politikov in akademikov v Davosu razpravlja o aktualnih in prihodnjih izzivih sveta. Razvpiti Donald Trump bo na srečanju predstavil svojo agendo "Najprej Amerika" in razpravljal o trgovini in gospodarstvu. Prve dame ne bo, vmes naj bi prišla "logistična vprašanja in urnik".

