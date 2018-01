Snežni kaos v Švici: snežna odeja debela tudi več kot dva metra #video SiOL.net V švicarskih Alpah je v kratkem času zapadlo okoli meter in pol snega, ponekod samo sinoči okoli 40 centimetrov novega. Snežna odeja je marsikje že presegla dva metra. Snežni kaos je v Švici največji v zadnjih 30 letih: zaprte so številne ceste in železniške proge, številni kraji so odrezani od sveta.

