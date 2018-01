Madžarska je enkrat nujno potrebna, drugič je ne potrebujemo (tako nujno) Dnevnik Vladni predstavniki so spet nekoliko obrnili ploščo; če so še prejšnji teden v uradnem sklepu vlade zatrjevali, da Slovenija brez Madžarske ne more zgraditi drugega tira, saj tako ne bi izgubila le madžarskih 200 milijonov evrov, pač pa tudi 153...

