Heather Keating iz Irske so pred letom dni diagnosticirali raka na materničnem vratu. Bila je stara komaj 24 let in na žalost takrat premlada, da bi ji na Irskem izvedli brezplačni PAP test, ki razkriva predrakave spremembe. Sedaj si želi, da bi vsi poznali prve znake raka na materničnem vratu.