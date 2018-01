»Za vsako predstavo zdaj že mislim, da je zadnja« Slovenske novice »Za začetek bi te rad opozoril, da nič, kar ti bom povedal, ne bo res. Vse moraš vzeti s pridržkom,« mi Janez Hočevar, legenda slovenskega igralstva, zabiča ob snidenju. V nadvse prijetnem in seveda zabavnem pogovoru mi tudi zaupa: »Spoznal sem, da se je treba zavedati vsakega trenutka, kadar je lepo. Zdaj je lepo in to moramo ohraniti še nekaj sekund, minut, ur in tako dalje.« Pa čeprav ga lahko vidimo že v onstranstvu.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Lado Bizovičar

Slavoj Žižek Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Goran Dragić

Borut Pahor

Jakov Fak

koroška deklica