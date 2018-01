Ukrepajte kljub strahovom in življenje se vam bo odprlo Slovenske novice Ob koncu meseca bomo ponovno vstopili v obdobje mrkov. Zadnji dan v januarju se bo dovršila redka 'modra luna' ob mrku. To je druga polna luna v mesecu (prva je bila 2. januarja, ki je bila 'super luna' - bila je najbliže Zemlji), kar je prava redkost. Nazadnje se je to zgodilo pred 150 leti, naslednjič pa se bo leta 2028.

