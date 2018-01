Pahor »zadržan do priznanja Palestine« Dnevnik Predsednik republike Borut Pahor je danes sporočil, da je v sedanjih okoliščinah »zadržan do priznanja Palestine«. Kot so sporočili iz njegovega urada, Pahor »podpira diplomatsko priznanje Palestine v okoliščinah, ko bi to priznanje pripomoglo k...

