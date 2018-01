Pahor zadržan do priznanja Palestine Radio Ognjišče

Predsednik države Borut Pahor je sporočil, da je v sedanjih okoliščinah zadržan do priznanja Palestine. Po njegovem mnenju bi morala biti skupna zunanja politika Evropske unije v prizadevanju za mirno reševanje bližnjevzhodnih vprašanj bolj ambiciozna in bolj vplivna kot doslej. Pri sklenitvi jedrskega sporazuma z Iranom je že dokazala svoje znanje in vplivnost, je dejal Pahor....

Sorodno







Oglasi