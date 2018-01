NIJZ zagotovil nove zaloge cepiva proti gripi. Sto let po španski gripi vse več skrbi pred novo pand 24ur.com Na NIJZ so prejeli nove zaloge cepiva proti gripi, ki jih bodo izročili zdravstvenim zavodom. Letos sicer mineva sto let od najhujše pandemije v zgodovini – španske gripe. Strokovnjaki pa se bojijo, da prihaja nova pandemija gripe. Njene številne oblike se lahko združijo med seboj ali se celo povežejo z drugimi virusi in tako potencialno tvorijo nove smrtne kombinacije.

