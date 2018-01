Zgornji Brnik – Enaindvajset let po vzniku ideje o obvoznici mimo ljubljanskega letališča 2,4 kilometra dolga prometnica s tremi krožišči in kolesarsko stezo končno služi svojemu namenu. Gre za zgleden primer sodobne infrastrukture po zahtevah gospodarstva in družbe, je na slovesnosti poudaril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dodal, da bo let