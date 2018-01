Nove brniške ceste so zaradi priložnosti za mlade veseli domačini Dnevnik Danes so slovesno odprli tako imenovano brniško obvoznico, po kateri je popoldne že stekel promet. Medtem ko so pristojni poudarjali pomen ceste za vsestranski gospodarski razvoj, so odkrito zadovoljstvo izrazili tudi domačini.

Sorodno







Oglasi