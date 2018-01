Slovenija, gastronomska destinacija? 'Hrana je magnet za turiste, želijo okušati našo Slovenijo' 24ur.com Za preboj in uspeh v kulinariki si je treba upati in hoditi po robu med uspehom in neuspehom, je prepričana mojstrica visoke kulinarike Ana Roš. Slovenija ima vse pogoje in možnosti, da se dokaže in tudi ustali na svetovnem kulinaričnem zemljevidu, predvsem zato, ker Slovenci znamo živeti z naravo, pravi.

Sorodno Oglasi