ZDA objavile seznam Rusov, ki bi jih lahko prizadele sankcije SiOL.net Finančno ministrstvo ZDA je objavilo seznam ruskih uradnikov in poslovnežev, ki so blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, in bi jih lahko prizadele morebitne sankcije ZDA. Na seznamu sta se med drugimi znašla ruski zunanji minister Sergej Lavrov in premier Dmitrij Medvedjev.

