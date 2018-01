Preplah med ruskimi milijarderji, ki bi jih lahko prizadele sankcije ZDA 24ur.com Na črnem seznamu Trumpove administracije se je znašlo kar 210 najvplivnejših politikov in najbogatejših ruskih oligarhov. Prav vsak od njih pa naj bi bil težak več kot milijardo evrov. Od premierja Medvedjeva do oligarha Abramoviča. In celo ruski opoziciji in poznavalcem razmer se zdi seznam nelogičen. Zaradi posledic, ki jih bo imel, pa je to posredno predvolilno darilo Putinu.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Najbogatejši

Roman Abramovič

Vladimir Putin

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Goran Dragić

Karl Erjavec

Jožef Horvat