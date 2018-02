Vlada pobudo za sklenitev sporazuma z Madžarsko o drugem tiru ohranja zaupno Dnevnik Vlada se je danes odločila, da bo vsebino pobude za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom ohranila zaupno. Delegaciji morata imeti možnost, da pogovore opravita v miru in brez...

