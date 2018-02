Po prvem dnevu dvoboja Davisovega pokala: Slovenija – Poljska 1:1 Politikis Po prvem dnevu dvoboja Davisovega pokala med Slovenijo in Poljsko v Mariboru je rezultat izenačen 1:1. Aljaž Bedene je upravičil vlogo favorita in zmagal z 2:0 v nizih, Blaž Rola pa ni bil kos prvorangiranemu igralcu gostov Kamilu Majchrzaku, ki je slavil s 6:4 in 6:2. Odločitev o zmagovalcu bo padla v nedeljo. Opoldne je […]

