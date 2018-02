Danes so se za zaprtimi vrati sestali člani komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obravnavali varnostne razmere na območju Zahodnega Balkana in Slovenije ob ponovnem odpiranju balkanske poti za ilegalne migrante. Po seji komisije je predsednik mag. Branko Grims v izjavi za medije dejal, da »tokrat pri balkanski poti ne gre za organiziran Cerar ekspres, ampak prihaja do razprš ...