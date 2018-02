Kopitar strelec in podajalec ob zmagi kraljev proti Edmontonu Politikis Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL s 5:2 premagali Edmonton Oilers, v dresu kraljev pa se je izkazal slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je dosegel gol in podajo. Kyle Clifford je kralje popeljal v vodstvo po eni minuti in 10 sekundah igre. Adrian Kempe je vodstvo povišal po 58 sekundah igre […]

Sorodno





























Oglasi