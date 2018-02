Kvalifikant Bašić po skalpu Wawrinke zmagal v Sofiji RTV Slovenija Mirza Bašić je senzacionalno osvojil turnir ATP v Sofiji. 26-letni tenisać in Bosne in Hercegovine je v finalu premagal Mariusa Copila s 7:6, 6:7 in 6:4.

