LeBron James je v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljal prerojene Cleveland Cavaliers do visoke zmage v Bostonu, kjer so pripravili slovesnost in upokojili dres legendarnega Paula Piercea. Proti večnim tekmecem Keltom so konjeniki slavili kar s 121:99. James je k zmagi gostov prispeval 24 točk, deset podaj in osem skokov.



