NBA: Utah do desete zaporedne zmage (VIDEO) Delo Ljubljana - V severnoameriški košarkarski ligi NBA je ekipa Utaha prišla že do desete zaporedne zmage. V domači dvorani so s 101:99 ugnali San Antonio Spurs. Blestel je Donovan Mitchell s 25 točkami. Najboljšo strelsko predstavo večera je prikazal Anthony Davis, ki je ob zmagi New Orleansa s 118:103 nad Detroitom prispeval 38 točk, dodal pa tudi deset skokov. To je bila že enajsta zmaga »pelikan

