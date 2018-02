Novi predsedujoči NSi Matej Tonin se je danes srečal s prvakom SDS Janezom Janšo. Po skoraj uro in pol dolgem srečanju sta ocenila, da je bil pogovor zelo iskren in poudarila, da bosta stranki na prihajajočih državnozborskih volitvah sodelovali vsaka s svojo listo. Janša je ocenil, da so možnosti za sodelovanje med strankama boljše kot z večino drugih strank, tudi zaradi skupnega članstva v evrops ...