Tonin na srečanju z Janšo o sodelovanju med SDS in NSi Radio Ognjišče

Novi predsedujoči NSi Matej Tonin se je včeraj srečal s prvakom SDS Janezom Janšo. Predstavnika strank sta sporočila, da je bil pogovor zelo iskren in poudarila, da bosta stranki na prihajajočih državnozborskih volitvah sodelovali vsaka s svojo listo. Tonin se je pred tem srečal s predsednikom SMC in premierjem Mirom Cerarjem, ob tem pa dejal, da odpušča možnost za sodelovanje med strankama v prihodnje....

Sorodno





















Oglasi