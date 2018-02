Več deset tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju s stavko zahteva višje plače Radio Ognjišče

V več kot tisoč javnih vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih stavka 40.000 zaposlenih. Približno 20.000, pa se jih je po navedbah sindikata, opoldne udeležilo protestnega shoda v Ljubljani, kjer so zahtevali dvig plač in izrazili še nekatere druge finančne zahteve. V večini izobraževalnih ustanov so danes poskrbeli zgolj za varstvo....

Sorodno









































































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Branimir Štrukelj

Marcel Rodman

Jan Muršak

Blaž Gregorc