V posmeh delavskim pravicam: Sindikat SVIZ v času Cerarjeve vlade od države prejel več kot šest mili Nova24TV SVIZ in njegov vodja Branimir Štrukelj sta od države skupno prejela že skoraj 7 milijonov evrov. Nakazila državnih donacij so se drastično dvignila v času od leta 2014 naprej, ko je na oblast prišla Cerarjeva vlada. Tako si je s svojo mastno plačo več kot 5.000 evrov mesečno in raznovrstnimi honorarji zagotovil mesto enega najbolje […]

Sorodno











































































Oglasi Omenjeni Branimir Štrukelj

Ljubljana

referendum Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Josip Iličić

Peter Prevc

Jernej Damjan

Boštjan Kline