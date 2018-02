All-Star: Ekipa sveta za uvod boljša od vzhajajočih zvezd Dnevnik Za ogrevanje pred tekmo zvezd severnoameriške košarkarske lige NBA so v dvorani Staples Center v Los Angelesu, sicer tudi domovanju hokejista Anžeta Kopitarja in njegove ekipe Los Angeles Kings, organizirali tekmo med ekipo sveta in mladimi upi....

