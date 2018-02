Mojster Anže Kopitar zabil nova gola in prekinil črn niz Los Angelesa Sportal Hokejisti Los Angeles Kings so po treh zaporednih porazih v ligi NHL tokrat zmagali v gosteh pri Buffalo Sabres s 4:2. Tudi in predvsem po zaslugi slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki je zabil dva gola.

