Policisti preteklo noč pridržali devet prebežnikov SiOL.net Novomeški policisti so v sredo zvečer na mejnem prehodu Obrežje ob vstopu v Slovenijo med pregledom tovornega vozila odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Brežiški in metliški policisti so v noči na četrtek pri varovanju državne meje prijeli še šest prebežnikov, ki so nezakonito prestopili mejo.

Sorodno

Oglasi