Črna gora: država korupcije, revščine in zdaj še terorizma SiOL.net Bombni napad na ameriško veleposlaništvo v Podgorici, ki ga je po informacijah tamkajšnje policije skušal izpeljati srbski državljan Dalibor Jauković, se je zgodil v času pomembnih političnih premikov v Črni gori. Država je na prekretnici, razpeta med Zahodom in interesi Rusije. Vse oči so uprte v aprilske predsedniške volitve.

