Celje - Po tem, ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško pretekli konec tedna izgubili na gostovanju pri Kielcah, so njihove možnosti za napredovanje v izločilne boje precej manjše. Uspeh jim zagotavljata le sobotna domača zmaga proti danskemu predstavniku Aalborgu in slavje tudi na gostovanju pri madžarskem Vezspremu. Obenem beloruski Meškov Brest na zadnjih dveh tekmah ne sme osvojiti niti točke