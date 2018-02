Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL na domačem ledu izgubili proti Dallas Stars z 0:2. Zvezde so oba gola dosegle v tretji tretjini, ko je prvi zadel Tyler Seguin, za njim pa še Aleksander Radulov. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 23 minutah in 32 sekundah na gol Dallasa sprožil tri strele.



Več na Ekipa24.si